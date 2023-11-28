Verliebt in Berlin
Folge 79: Episode 79
23 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Der "Kerima-Award" ist ein Punktsieg auch für Lisa: David hat den Sieg mit ihr und ihren Freunden erlebt, und Mariella holt sie zur Siegerehrung aufs Treppchen. Keiner von ihnen ahnt, welche Intrige hinter ihrem Rücken geschmiedet wird ... Helga sieht sich im Kiosk größeren Problemen gegenüber ...
