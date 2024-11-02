Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 84

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 84vom 02.11.2024
Episode 84

Episode 84Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 84: Episode 84

23 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 12

Nach dem Besuch einer peinlichen Single-Party beschließen Lisa und Hannah, ihren Liebeskummer auf andere Weise zu vergessen. Doch Hannahs Wille, sich Timo aus dem Kopf zu schlagen, wird auf die Probe gestellt, als sie ihn wiedersieht. Durch ein Gespräch mit Timo gerät Lisa in ein großes Dilemma ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen