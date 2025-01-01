Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 88

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 88
Episode 88

Verliebt in Berlin

Folge 88: Episode 88

23 Min.Ab 12

Bernd sitzt einem Missverständnis auf: Er glaubt, dass Lisa mit ihrem vermeintlichen Verlobten Jürgen zusammenzieht und will ihr ein besonderes Geschenk mit auf den Weg geben - doch als Lisa gesteht, dass sie mit Jürgen nie verlobt war, wird sie mit einer Reaktion von Bernd konfrontiert, die sie nicht erwartet hat ...

