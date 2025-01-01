Verliebt in Berlin
Folge 88: Episode 88
23 Min.Ab 12
Bernd sitzt einem Missverständnis auf: Er glaubt, dass Lisa mit ihrem vermeintlichen Verlobten Jürgen zusammenzieht und will ihr ein besonderes Geschenk mit auf den Weg geben - doch als Lisa gesteht, dass sie mit Jürgen nie verlobt war, wird sie mit einer Reaktion von Bernd konfrontiert, die sie nicht erwartet hat ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen