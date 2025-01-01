Verliebt in Berlin
Folge 92: Episode 92
23 Min.Ab 12
Lisa macht Jürgen Vorwürfe, dass er Sabrina nicht ein für alle Mal in die Wüste schickt. Sie muss jedoch erkennen, dass sie im Hinblick auf David nicht anders reagieren würde als Jürgen. Überhaupt merken die beiden, dass sie ziemlich viel verbindet ... Als Max ständig auf seine neue Freundin angesprochen wird, sieht er ein, dass sich die Affäre mit Yvonne nicht länger verheimlichen lässt ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen