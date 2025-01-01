Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 93

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 93
Episode 93

Episode 93Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 93: Episode 93

22 Min. Ab 12

Lisa und David in geheimer "Kerima"-Mission: Es gilt, Hugo zu retten, denn Britta will gehört haben, dass der seit Tagen vermisste Chefdesigner Selbstmordgedanken hegt ... Yvonne ist enttäuscht darüber, dass Max hinter dem teuren Kleid für sie auch ihr lockeres Mundwerk verstecken wollte. Sie macht sich Vorwürfe, ihn falsch eingeschätzt zu haben. Aber vielleicht findet sich ja eine passende Gelegenheit, ihm dies einmal in aller Deutlichkeit zu sagen ...

