Episode 97

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 97
Folge 97: Episode 97

22 Min. Ab 12

Nachdem David Lisa unabsichtlich mit einem Faustschlag direkt ins Krankenbett befördert hat, muss er nun mit der schwierigen Situation bei "Kerima" allein zurechtkommen. Nichts scheint zu funktionieren: Hugos kreative Ader ist immer noch versiegt, es gibt Streit unter den Kollegen, Mariella ist unzufrieden und Sabrina kein Ersatz für Lisa. Als David glaubt, schlimmer könne es nicht mehr werden, hat Richard ihm etwas Wichtiges mitzuteilen ...

