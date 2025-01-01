Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 99

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 99
Episode 99

Episode 99Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 99: Episode 99

22 Min.Ab 12

David gesteht Mariella seine Sorgen und bekommt so die Situation wieder in den Griff. Bei "Kerima" ist die Lage jedoch alles andere als entspannt. Als David kurz davor ist, alles hinzuschmeißen, steht plötzlich Lisa vor der Tür. Kann sie das Schlimmste noch verhindern?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen