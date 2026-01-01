Verliebt in eine Hexe
Folge 10: Das verlorene Wochenende
25 Min.
Darrin plant ein geruhsames Wochenende, aber Larry Tate erteilt ihm den Auftrag, einen Kunden in Chicago zu besuchen. Gemeinsam mit Samantha macht Darrin sich auf den Weg zum Ehepaar Springer, die entzückt von dem charmanten Paar sind. Doch als Sam am Telefon erfährt, dass Tabatha in ihrer Abwesenheit einen Spielzeugaffen zum Leben erweckt hat, zaubert sie sich schnell zurück nach Hause, um die Sache in Ordnung zu bringen. Hier begegnet sie Louise Tate ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland