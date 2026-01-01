Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Erntedankfest mit Hindernissen

FavesStaffel 4Folge 12
Erntedankfest mit Hindernissen

Erntedankfest mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 12: Erntedankfest mit Hindernissen

25 Min.

Aus Versehen hat Tante Clara sich in die Nähe von Samantha gezaubert, und da gerade Erntedankfest ist, wird Clara sentimental: Sie schwärmt von den ersten Erntedankfesten zur Zeit der Pilgerväter und entschließt sich zu einem Trip in die Vergangenheit. Ihr Zauberspruch ist so wirksam, dass auch Sam, Darrin und Tabatha sich plötzlich im Plymouth des 17. Jahrhunderts wiederfinden. Und hier fällt vor allem Darrin den Pilgervätern durch sein Verhalten unangenehm auf ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 6 Staffeln und Folgen