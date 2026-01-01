Erntedankfest mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 12: Erntedankfest mit Hindernissen
25 Min.
Aus Versehen hat Tante Clara sich in die Nähe von Samantha gezaubert, und da gerade Erntedankfest ist, wird Clara sentimental: Sie schwärmt von den ersten Erntedankfesten zur Zeit der Pilgerväter und entschließt sich zu einem Trip in die Vergangenheit. Ihr Zauberspruch ist so wirksam, dass auch Sam, Darrin und Tabatha sich plötzlich im Plymouth des 17. Jahrhunderts wiederfinden. Und hier fällt vor allem Darrin den Pilgervätern durch sein Verhalten unangenehm auf ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland