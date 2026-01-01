Verliebt in eine Hexe
Folge 14: Der Schaukelstuhl
25 Min.
Endora macht ihrem Schwiegersohn Darrin wieder einmal das Leben schwer, und diesmal ist das besonders ungerecht, denn dieser wollte Samantha mit einem wunderschönen Schaukelstuhl überraschen. Da Sam aber einen siebten Sinn für Überraschungen hat und ihn mit ihrer ständigen Fragerei in die Enge treibt, muss er sich viele Notlügen einfallen lassen. Und die böse Endora hat dafür gesorgt, dass Darrins Ohren jedesmal länger werden, wenn er lügt - und sei es auch in guter Absicht.
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland