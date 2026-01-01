Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schwierigkeiten

Folge 13: Schwierigkeiten

25 Min.

Wieder einmal steht Darrin dank der Hexenkünste seiner Schwiegermutter Endora am Rande des Nervenzusammenbruchs. Nachdem sie ihn zunächst in ein Pony verzaubert hat, das das Kinderzimmer ziert, hext sie ihm anschließend ein Porträt von sich auf den Schreibtisch - und zwar eines, das sich nicht wieder entfernen lässt. Als ein Kunde Darrins das Foto sieht, will er Endora unbedingt kennen lernen. Darrin muss sich auf ein gemeinsames Abendessen einlassen.

