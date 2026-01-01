Verliebt in eine Hexe
Folge 16: Fröhliche Weihnachten
25 Min.
Normalerweise tut Darrin ja so ziemlich alles für seinen Job, doch am Weihnachtstag lässt er sich einen wichtigen Kunden durch die Lappen gehen, damit er mit seiner Familie zusammen sein kann. Der Kunde hat dafür überhaupt kein Verständnis, denn in seinen Augen ist Weihnachten ohnehin nur sentimentaler Quatsch. Deshalb ist Darrins Job gefährdet, und Samantha muss mit ihrer Hexenkunst eingreifen. Sie lässt den Kunden ein Weihnachtsfest der besonderen Art erleben.
Verliebt in eine Hexe
Genre:Feiertag, Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland