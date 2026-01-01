Verliebt in eine Hexe
Folge 18: Der Liebestrank
25 Min.
Da Endora ihren Schwiegersohn nicht leiden kann, lädt sie Rollo ein, einen attraktiven Hexer, der Samantha früher den Hof gemacht hat. Mit einem Liebestrank hofft sie, die beiden zusammenzubringen. Unterdessen wird ihr von einem Kunden Darrins, dem langweiligen Bo, ein unmögliches Angebot unterbreitet: Sie soll für ein Parfüm werben, das "für die ältere Dame" gedacht ist. Endora schäumt vor Wut - doch alles kommt anders, als sie die Gläser mit dem Liebestrank vertauscht.
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland