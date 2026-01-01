Samantha und Leonardo da VinciJetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 17: Samantha und Leonardo da Vinci
25 Min.
Als Samantha gerade mit der unangenehmen Arbeit, die Fensterläden zu streichen, beschäftigt ist, taucht überraschend Tante Clara auf. Sie hat Mitgefühl mit Sam und möchte sie von der lästigen Streicherei erlösen, doch statt fertig renovierter Fensterläden zaubert sie versehentlich Leonardo da Vinci persönlich herbei. Sam hext ihm schnell Kleider aus der Gegenwart an, damit er den Nachbarn nicht auffällt, doch sie ahnt nicht, dass nun Darrin im Büro Leonardos Gewänder trägt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland