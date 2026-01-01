Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Samantha und Leonardo da Vinci

FavesStaffel 4Folge 17
Samantha und Leonardo da Vinci

Samantha und Leonardo da VinciJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 17: Samantha und Leonardo da Vinci

25 Min.

Als Samantha gerade mit der unangenehmen Arbeit, die Fensterläden zu streichen, beschäftigt ist, taucht überraschend Tante Clara auf. Sie hat Mitgefühl mit Sam und möchte sie von der lästigen Streicherei erlösen, doch statt fertig renovierter Fensterläden zaubert sie versehentlich Leonardo da Vinci persönlich herbei. Sam hext ihm schnell Kleider aus der Gegenwart an, damit er den Nachbarn nicht auffällt, doch sie ahnt nicht, dass nun Darrin im Büro Leonardos Gewänder trägt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen