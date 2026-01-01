Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Rasen

Folge 24: Der Rasen

25 Min.

Durch einen Lieferfehler erhält die Familie Stephens eines schönen Tages einen furchtbar hässlichen Kunstrasen. Darrin ist sehr erbost, und als er dahinter kommt, dass eine Zauberei Samanthas die Ursache für das Desaster ist, droht ein erneuter Ehekrach. Im Hause Stephens fliegen die Fetzen, doch schon kurze Zeit später ist Darrin sehr zerknirscht, denn er erkennt, das Sams Zauberkunst auch Vorteile hat ...

