Verliebt in eine Hexe
Folge 29: Japanbesuch
25 Min.
Schlechte Zeiten für Darrin: Tante Clara, die sich von ihrem langjährigen Partner getrennt hat, überrascht ihn und Sam mit der frohen Botschaft, nun erst einmal bei ihnen einziehen zu wollen. Wohl oder übel müssen die beiden sie aufnehmen. Kurze Zeit danach erwartet Darrins Chef Larry einen wichtigen Kunden. Es handelt sich um einen japanischen Geschäftsmann, dem er einen besonderen Gefallen tun will: Er bittet Sam und Clara, ein stilechtes japanisches Abendessen zu geben ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland