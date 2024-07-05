Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 6vom 05.07.2024
Folge 6: Schlauchboot-Lippen

40 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12

Skittle liebt seine Schlauchboot-Lippen, doch er will sich diese noch größer und voller machen lassen. Er lässt sich von Dr. Dubrow und Dr. Nassif hierzu beraten. Eine Autoimmunkrankheit hat Loris Nasenknorpel zerstört, seither ist ihre Nase kurz und nach oben gebogen. Die Frau wendet sich an die Spezialisten in der Hoffnung, dass sie ihr endlich helfen können. Cherishs Brustvergrößerung wurde verpfuscht und nun gleicht ihre Oberweite zwei Backsteinen.

sixx
