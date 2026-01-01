Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Spurlos verschwunden

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 11vom 01.01.2026
Spurlos verschwunden

Spurlos verschwundenJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 11: Spurlos verschwunden

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Im Januar 1995 verschwindet die 19-jährige Erica Miller spurlos. Verzweifelt startet ihre Mutter eine Suchaktion. Ein Freund der Familie, James Begley, unterstützt sie und hilft ihr, im gesamten County Flyer zu verteilen. Doch erst sechs Wochen später erhalten die Ermittler einen wichtigen Hinweis. Ein Paar hat auf seinem Grundstück Überreste einer menschlichen Leiche gefunden. Bald steht fest: Es ist die Leiche von Erica und verdächtigt wird ausgerechnet James Begley ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen