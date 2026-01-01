Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 11: Spurlos verschwunden
Folge vom 01.01.2026
Im Januar 1995 verschwindet die 19-jährige Erica Miller spurlos. Verzweifelt startet ihre Mutter eine Suchaktion. Ein Freund der Familie, James Begley, unterstützt sie und hilft ihr, im gesamten County Flyer zu verteilen. Doch erst sechs Wochen später erhalten die Ermittler einen wichtigen Hinweis. Ein Paar hat auf seinem Grundstück Überreste einer menschlichen Leiche gefunden. Bald steht fest: Es ist die Leiche von Erica und verdächtigt wird ausgerechnet James Begley ...
