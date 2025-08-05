Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Das Skelett im Keller

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 9vom 05.08.2025
Joyn Plus
Das Skelett im Keller

Das Skelett im KellerJetzt ohne Werbung streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 9: Das Skelett im Keller

42 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12

In einer Kleinstadt in New England wird bei Renovierungsarbeiten in einer Hinterhofscheune eine Leiche gefunden. Die Suche nach den Antworten wirft viele beunruhigende Fragen zum Tod eines Familienvaters auf. Bis die Wahrheit endlich ans Licht kommt, ist für Detective Jewiss jeder verdächtig.

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 3 Staffeln und Folgen