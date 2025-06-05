Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 15: Mord aus Vergnügen
41 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
In Salem verschwindet im Dezember 1987 Anne Gray von einem Tag auf den anderen spurlos. Ihre Schwester und ihre beste Freundin spüren, dass ihr etwas passiert ist und rufen die Polizei. Als die Beamten zum Haus der Vermissten fahren, öffnet ein Mann namens Robert Langley die Tür. Er sagt, Anne wäre unglücklich gewesen und wollte ein neues Leben beginnen. Die Jagd nach einem brutalen Mörder beginnt und im Laufe der Ermittlungen kommen grauenvolle Details zum Vorschein.
