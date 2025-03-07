Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Fesselspiele

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 07.03.2025
Joyn Plus
Fesselspiele

FesselspieleJetzt ohne Werbung streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 7: Fesselspiele

42 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 16

In Folly Beach werden mehrere Mädchen vermisst und am Strand wird eine verweste und von Maden übersäte Leiche gefunden. Unter den Bewohnern der Stadt verbreitet sich Angst und Schrecken. Niemand ist mehr sicher. Währenddessen versucht die Ermittlungsbehörde verzweifelt und mit Hochdruck, den Serienmörder zu fassen, der sich irgendwo in der Stadt versteckt hält.

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 3 Staffeln und Folgen