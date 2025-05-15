Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Doppelleben der Rosemary Christensen

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 15.05.2025
Folge 8: Das Doppelleben der Rosemary Christensen

42 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Rosemary Christensen verschwindet eines Tages spurlos und die Ermittlungsbehörde tappt im Dunkeln. Sie verdächtigt zunächst den Ehemann, Rosemary ermordet zu haben. Jahrelang bleibt der Fall ungelöst. Doch dann kommt ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht. Hat ihre dunkle Vergangenheit Rosemary in Gefahr gebracht? Und wird ein Hinweis des Ehemanns der Schlüssel zur Lösung des Falls sein?

