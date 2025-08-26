Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 16vom 26.08.2025
Folge 16: Der falsche Tote im Garten

42 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12

Im Januar 1995 wird in Minneapolis die Polizei zu einem Tatort gerufen. Angeblich soll der 76-jährige Louie Michael dort begraben worden sein. Und tatsächlich werden unter der dicken Eisschicht menschliche Knochen gefunden. Aber es sind nicht die Knochen von Louie Michael, sondern laut Forensik die Knochen eines jungen Mannes. Eine immer bizarrer werdende Geschichte nimmt eine überraschende Wendung und ein ungewöhnlicher Verdächtiger beschäftigt die Beamten.

