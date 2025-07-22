Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verschwunden im Paradies

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 22.07.2025
Verschwunden im Paradies

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 6: Verschwunden im Paradies

42 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12

Ein mysteriöser Vermisstenfall entpuppt sich als perfide Vertuschungsaktion: Als 1993 im idyllischen Idaho ein pensionierter Lehrer und Familienvater kein Lebenszeichen mehr von sich gibt, bittet seine Tochter die Polizei um Hilfe. Bei einer Hausdurchsuchung stellen die Beamten schnell fest, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht ...

