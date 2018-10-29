Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 29.10.2018: Das 1-Million-Dollar-Haus
21 Min.Folge vom 29.10.2018
Diesmal gehen Jessie und Tina Rodriguez aufs Ganze: Sie kaufen ein 250 Quadratmeter-Haus im Craftsman-Stil, das in einer schönen Gegend von Claremont, Kalifornien, steht. Das Objekt wurde 1914 erbaut, ist ziemlich heruntergekommen, hat aber Potenzial: eine breite Veranda, schöne Einbauten, antike Schindeln. Mit den nötigen Renovierungen kann daraus wieder ein echtes Kunstwerk werden. Die Vintage Home-Profis konnten das Haus für 735.000 Dollar erwerben und wollen beim Wiederverkauf etwa 1.050.000. Also bleibt Spielraum für eine behutsame Sanierung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.