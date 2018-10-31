Ein Haus voller ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 31.10.2018: Ein Haus voller Überraschungen
22 Min.Folge vom 31.10.2018
Die Real Estate-Experten haben in Ontario, Kalifornien, ein marodes Craftsman-Haus von 1918 gekauft. Das riesige Objekt hat vier Schlafzimmer und zwei Bäder - und ist sehr günstig zu erwerben: 285.000 Dollar für eine Immobilie, deren Preisspiegel bei 480.000 liegt. Doch der erste Investor hat kalte Füße bekommen und das Haus in einem katastrophalen Zustand hinterlassen. Abbrucharbeiten müssen noch durchgeführt und statische Probleme behoben werden, bis die Renovierung gestartet werden kann. Jessie und Tina machen sich auf einiges gefasst.
