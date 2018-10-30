Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 30.10.2018: Ein Haus mit Charme
21 Min.Folge vom 30.10.2018
In San Dimas, Kalifornien, steht ein Bungalow im Craftsman-Stil zum Verkauf. Er wurde 1912 gebaut, als die Stadt einen Boom erlebte. Obwohl das Objekt einen hässlichen Anbau und einen verwilderten Garten hat, schlagen Jessie und Tina sofort zu, denn der Kaufpreis von 392.000 liegt weit unter dem dortigen Listenpreis: Wenn das Maklerpaar den historischen Bungalow clever und kostengünstig renoviert und die historischen Features schön aufarbeitet, werden sie ein gutes Geschäft machen. Denn 500.000 werden für solche Immobilien mindestens aufgerufen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.