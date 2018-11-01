Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 01.11.2018: Zurück in die 50er
21 Min.Folge vom 01.11.2018
Die Vintage Home-Experten haben in West Covina, Kalifornien, das Wohnhaus einer verlassenen Ranch gekauft und wollen das Objekt nun restaurieren. Das Haus wurde 1952 gebaut, zu der Zeit als die Automobilbranche in Südkalifornien ihren großen Boom erlebte. Aus diesem Grund wollen Jessie und Tina Oldtimer-Motive in das neue Design einfließen lassen. Der Makler und die Designerin machen sich mit Feuereifer an die Arbeit, doch der desolate Zustand der heruntergekommenen Ranch erschwert die Renovierung enorm. Haben sie diesmal aufs falsche Pferd gesetzt?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.