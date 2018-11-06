Das verkleidete FachwerkhausJetzt kostenlos streamen
Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 06.11.2018: Das verkleidete Fachwerkhaus
22 Min.Folge vom 06.11.2018
Ein Fachwerkhaus im Tudor-Stil in Jessies Heimatstadt Claremont hat es den Real Estate-Experten diesmal angetan. Die Immobilie, Baujahr 1923, kostet 475.000 Dollar, hat 130 Quadratmeter und wurde lange als Friseursalon genutzt. Das Haus hat eine schlechte Raumaufteilung, doch da der Preisspiegel für ähnliche Objekte bei rund 675.000 liegt, müssen Jessie und Tina natürlich zuschlagen. Um das Tudor Cottage in altem Glanz erstrahlen zu lassen, muss aber alles neu gemacht werden. Das Paar krempelt schon einmal die Ärmel hoch, den hier erwartet sie eine Heidenarbeit.
