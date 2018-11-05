Die viktorianische „Painted Lady“Jetzt kostenlos streamen
Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 05.11.2018: Die viktorianische „Painted Lady“
21 Min.Folge vom 05.11.2018
Jessie und Tina Rodriguez haben in Redlands, Kalifornien, ein Queen-Anne-Haus von 1899 gekauft. Das Objekt hat 173 Quadratmeter, drei Schlafzimmer, zwei Bäder und war mit 360.000 Dollar relativ günstig zu haben. Es ist ein Eckgrundstück mit umlaufender Veranda und tollen historischen Details, Verzierungen und Holzarbeiten, doch leider ist vieles verschütt gegangen, was nun wieder rückgängig gemacht werden muss. Von weitem sieht das Haus ganz gut aus, doch überall blättert die Farbe ab, und je näher man kommt, desto schlimmer wird es.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.