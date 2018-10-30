Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 30.10.2018

Die Vintage Home-Experten nehmen ein großes Risiko auf sich und kaufen ein 100 Quadratmeter-Haus im spanischen Stil in LaVerne, Kalifornien, ohne das Objekt von innen gesehen zu haben. Doch bei einem Preis von 350.000 Dollar müssen sie einfach zuschlagen, zumal Häuser in dieser guten Gegend um die 500.000 kosten. Die Immobilie wurde 1925 im sogenannten spanischen „Revival-Stil“ gebaut und besitzt die typischen Tonziegel, Säulengänge und gewölbten Fenster. Von außen passt es. Doch als die Makler ihren Neuerwerb betreten, ist Tina einer Ohnmacht nahe.

