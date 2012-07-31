Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 57

TelenovelaStaffel 4Folge 12vom 31.07.2012
Folge 57

Folge 57Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 12: Folge 57

42 Min.Folge vom 31.07.2012Ab 6

Kaum haben Greta und Maja endgültig Abschied genommen, kann Maja ihre Tränen nicht mehr zurückhalten, weiß sie doch, dass Greta todkrank ist. In diesem Moment ruft Arthur an, und Maja schüttet ihm ihr Herz aus. Robert und Greta treffen etwas später aufeinander, und als Greta ihm von ihren Erlebnissen erzählt, ahnt er wie schwer Maja der Abschied gefallen sein muss. Als er sie aber anruft, verbirgt sie ihren Kummer vor ihm und verzichtet auf ein letztes Treffen. Dann aber wird beiden bewusst, wie sehr sie einander in Zukunft vermissen werden. Zu Roberts Entsetzen und Kilians Freude ist Senta durchaus bereit, Jan den Geschäftsführerposten zu entziehen, wenn er sich nicht auf ihre Bedingungen einlässt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen