Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 5: Folge 50
Greta gibt Robert eine ausweichende Antwort auf sein Angebot, bald zu heiraten und befürchtet nun, ihn verletzt zu haben. Und tatsächlich, Robert ist von ihrem Verhalten sehr verunsichert und sucht Rat bei Markus, der ihn aber kaum beruhigen kann. Als Markus dann bei Greta nachforscht, wieso sie die Heirat hinauszögern will, behauptet sie ihm gegenüber, dass sie erst gesund werden wolle. Im Wissen darüber, dass sie nur noch ein Jahr zu leben hat, versucht Markus sie von der Unsinnigkeit ihres Entschlusses zu überzeugen. Doch dann hört Greta durch Zufall Teile eines Telefongesprächs zwischen Maja und Arthur und sieht sich in ihrer Vermutung bestätigt, dass Maja unglücklich in Robert verliebt ist. Für Greta ist daraufhin klar, dass sie aus Rücksicht auf Maja jetzt nicht heiraten darf. Da trifft sie mitten in Nordersund auf einen alten Bekannten.
