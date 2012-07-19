Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 4: Folge 49
Nachdem Maja Robert aufgefordert hat, Greta zu heiraten, bekommt sie einen Bernstein von ihrer ahnungslosen Freundin geschenkt. Dieses unbekümmerte Geschenk bestärkt Maja darin, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Doch als ihre Freunde nach Hause gehen und sie allein am Strand zurückbleibt, blutet ihr das Herz. Als sie zu Hause von Ulla und Bernd erfährt, dass Roberts Eltern sich getrennt haben, kann sie nicht umhin, ihn sofort anzurufen, um ihm Trost zu spenden. Greta nimmt dieses große Mitgefühl ihrer Freundin für Roberts Sorgen scheinbar unbekümmert zur Kenntnis. Als Robert seinen Vater kurz darauf in der Pension besucht, hält Jan ein Plädoyer auf die Ehrlichkeit in der Liebe, und Robert wird endgültig klar, dass er Greta nur heiraten darf, wenn er selbst ganz hinter dieser Heirat steht. Als er sich noch einmal bei Maja absichert, ob es wirklich die richtige Idee ist, spornt sie ihn erneut an, den Schritt zu wagen.
