Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 9: Folge 54
Nachdem Markus von Greta erfahren hat, dass sie sich aus Rücksicht auf Majas Gefühle von Robert trennen wird, muss er ihr versprechen, dies für sich zu behalten. Obwohl er überzeugt ist, dass Greta die falsche Entscheidung trifft, traut er sich aus Loyalitätsgründen nicht, Maja und Robert darüber ins Bild zu setzen. Stattdessen versucht er, Greta von ihrem Vorhaben abzubringen, aber sie will ihr Glück nicht auf dem Unglück ihrer Freundin aufbauen. Für sie ist Majas Brief an Robert, auch wenn er schon 15 Jahre alt ist, eine plausible Erklärung für ihre anhaltende Traurigkeit. Markus, der zu wissen glaubt, dass Majas Traurigkeit daher rührt, dass Greta todkrank ist, beschließt schließlich doch, sich in die Beziehung seiner Freunde einzumischen. Als er bei Maja auftaucht, sitzt sie gerade an Skizzen für ihre Bewerbung als Landschaftsgärtnerin.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick