Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 2: Folge 47
Als Greta Robert anbietet, sie zu verlassen, bekennt er sich zu ihr, und Greta teilt ihre Freude darüber sofort Maja mit. Dabei will sie noch einmal genau wissen, ob Maja auch wirklich nicht in Robert verliebt ist. Maja verneint vehement und lässt sich nicht anmerken, wie schwer es ihr fällt, Gretas Freude über ihr Liebesglück zu teilen. Während sie und Robert sich darin bekräftigen, dass niemand erfahren darf, wie krank Greta wirklich ist, spielt Greta mit dem Gedanken, eine Ausbildung zu machen. Vorerst aber begnügt sie sich damit, sich von ihren Freunden verwöhnen zu lassen. Senta verheimlicht ihre Wut vor Jan, während sie kontinuierlich an ihrem Racheplan arbeitet, dessen erster Schritt darin besteht, Jan zu verführen.
