Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 14: Folge 59
Während Greta, Robert und Markus überzeugt sind, dass Maja längst abgereist ist, macht Arthur ihr den Vorschlag, sie zu heiraten, damit sie in Nordersund bleiben kann, um Greta auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Arthurs Selbstlosigkeit beeindruckt Maja, trotzdem weiß sie nicht, ob sie sein Angebot annehmen darf. Sie bittet ihn, sich das Ganze noch einmal genau zu überlegen. Arthur ist überzeugt, keine Bedenkzeit zu brauchen, muss aber feststellen, dass die große Nähe zu Maja ihn mehr Kraft kostet, als er erwartet hat. Kilian ist schockiert, als er erfährt, dass Senta ihm die Leitung der Firma nicht zutraut und deswegen Jan zurückgeholt hat. Verärgert beschließt er, Senta ein weiteres Mal mit Jule zu konfrontieren und lädt diese ins Klippenhaus ein.
