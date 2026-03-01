Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 22: Feuer und Wasser
41 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten stellen ein Hwando-Schwert und ein koreanisches Woldo her.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC