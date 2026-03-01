Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 22vom 16.03.2026
Folge 22: Feuer und Wasser

41 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten stellen ein Hwando-Schwert und ein koreanisches Woldo her.

Kabel Eins Doku
