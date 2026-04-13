Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 36: Die Wahl der Fans
40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Zum 200. Mal treten vier Waffenschmiede gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Das besondere an dieser Folge: Alle Herausforderungen, Waffen und Tests wurden von den treuen Fans der Show gewählt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC