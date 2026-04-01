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Wettkampf der Waffenschmiede

Der argentische Säbel

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 44vom 13.04.2026
Der argentische Säbel

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 44: Der argentische Säbel

40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten einen eleganten argentinischen Säbel.

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