Willkommen bei den Louds
Folge vom 26.01.2026: Plötzlich reich / Die Super-Sneaker
22 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 6
Als Luan Grouse einen Streich mit einem falschen Lottoschein spielt, muss sie die Konsequenzen seines Einkaufverhaltens tragen. // Lynn versucht verzweifelt, Basketballschuhe einer beliebten Marke zu finden, nachdem sie kein Paar kaufen konnte.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
6
