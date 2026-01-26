Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Plötzlich reich / Die Super-Sneaker

NickelodeonFolge vom 26.01.2026
Plötzlich reich / Die Super-Sneaker

Plötzlich reich / Die Super-SneakerJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 26.01.2026: Plötzlich reich / Die Super-Sneaker

22 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 6

Als Luan Grouse einen Streich mit einem falschen Lottoschein spielt, muss sie die Konsequenzen seines Einkaufverhaltens tragen. // Lynn versucht verzweifelt, Basketballschuhe einer beliebten Marke zu finden, nachdem sie kein Paar kaufen konnte.

Alle verfügbaren Folgen