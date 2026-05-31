Die Pool-Party / Schwester gegen SchwesterJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 31.05.2026: Die Pool-Party / Schwester gegen Schwester
22 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 6
Stella hütet das Haus der Direktorin und lädt ihre Freunde heimlich zu einer Poolparty ein. Doch das Unterfangen ist riskant. Gleichzeitig entbrennt zwischen Luna und Luan ein harter Konkurrenzkampf um ein Künstler-Stipendium.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon