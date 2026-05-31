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Willkommen bei den Louds

Hologramm-Chaos / Die Leiden des Dad

NickelodeonFolge vom 31.05.2026
Hologramm-Chaos / Die Leiden des Dad

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Folge vom 31.05.2026: Hologramm-Chaos / Die Leiden des Dad

22 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 6

Um keine Hausarbeiten machen zu müssen, benutzt Lincoln Lisas Hologrammgerät. Es sieht so aus, als würde er alles erledigen. Weil Mom bei der Arbeit ist, müssen sich die Loud-Geschwister um Dad kümmern, der wegen einer Erkältung im Bett liegt.

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