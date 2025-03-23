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Help! Konny verfällt in einen Renovierungswahn

Kabel EinsStaffel 4Folge 2vom 23.03.2025
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Folge 2: Help! Konny verfällt in einen Renovierungswahn

87 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 6

Während Manu ihren Putztag hat, versucht Konny den Bus aufzubocken, damit er darunter arbeiten kann. Manu besteht auf eine Extrasicherung als Voraussetzung, dass sie sich überhaupt unter das Auto setzt und löst damit ein Kettensägen-Massaker im Garten aus. Zudem realisiert Konny, dass das salzhaltige tropische Klima auf Hawaii Konny Island gefährdet und eine dringende Großrenovierung ansteht.

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