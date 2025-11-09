Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 4Folge 6vom 09.11.2025
Folge 6: Die Reimanns erkunden Barbados

88 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 6

Konny und Manu zieht es von Hawaii auf die Karibikinsel Barbados. Dort angekommen, werden sie von ihrem Fahrer Roger in Empfang genommen. Während Konny sich mit einer Fingerverletzung herumplagt, telefoniert Manu mit einer Freundin, die von einem Leben auf Barbados träumt. Die Insel erkunden sie ohne Plan und Reiseführer. Konny entdeckt seine Liebe zu einem Baumarkt und freundet sich mit einer Auswanderin an. Werden die "Reimanns" etwa bald ihren Lebensmittelpunkt verlegen?

