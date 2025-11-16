Eine Villa zum Verlieben – die Reimanns suchen auf Barbados ein neues ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 7: Eine Villa zum Verlieben – die Reimanns suchen auf Barbados ein neues Zuhause
88 Min.
Folge vom 16.11.2025
Ab 6
Konny und Manu denken über eine Auswanderung nach Barbados nach. Beide sind von der Karibikinsel mehr als begeistert und schauen sich inzwischen Häuser an. Eine 400 Jahre alte Villa hat es ihnen besonders angetan. Doch es gibt Probleme mit dem Makler und eine mysteriöse E-Mail macht Konny, der schon bald seinen 70. Geburtstag feiert, misstrauisch.
Willkommen bei den Reimanns
Genre:Reality, Reise, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins