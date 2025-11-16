Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Villa zum Verlieben – die Reimanns suchen auf Barbados ein neues Zuhause

Kabel EinsStaffel 4Folge 7vom 16.11.2025
Folge 7: Eine Villa zum Verlieben – die Reimanns suchen auf Barbados ein neues Zuhause

88 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

Konny und Manu denken über eine Auswanderung nach Barbados nach. Beide sind von der Karibikinsel mehr als begeistert und schauen sich inzwischen Häuser an. Eine 400 Jahre alte Villa hat es ihnen besonders angetan. Doch es gibt Probleme mit dem Makler und eine mysteriöse E-Mail macht Konny, der schon bald seinen 70. Geburtstag feiert, misstrauisch.

Kabel Eins
