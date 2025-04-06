Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Reimanns

Kranke Palmen auf Hawaii - das große Konny Island Make-Over

Kabel EinsStaffel 4Folge 4vom 06.04.2025
Kranke Palmen auf Hawaii - das große Konny Island Make-Over

Kranke Palmen auf Hawaii - das große Konny Island Make-OverJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Reimanns

Folge 4: Kranke Palmen auf Hawaii - das große Konny Island Make-Over

87 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 6

Das Konny Island Make-Over hält das Ehepaar auf Trab. Wege werden befestigt, der Urwald vor der Haustür braucht einen neuen Schnitt und die letzte verbliebene Kokospalme muss vielleicht sogar gefällt werden. Sie ist krank, wie fast alle Palmen auf Hawaii. Zudem lässt sich Konny ein großes Tattoo stechen - ein übergroßes Hamburg-Wappen auf der Brust. Doch so richtig zufrieden ist er nach der schmerzhaften Prozedur nicht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den Reimanns
Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns

Willkommen bei den Reimanns

Alle 4 Staffeln und Folgen