Happy birthday Manu - Konny plant eine ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 3: Happy birthday Manu - Konny plant eine Überraschung
87 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 6
Das große Konny Island Make-Over läuft und als erstes will Konny dem Jacuzzi ein Dach bauen. Zudem hat seine Frau Geburtstag und Konny will sie überraschen. Er plant einen gemeinsamen Hike auf dem gefährlichsten Wanderweg Hawaiis. Bei Regen verwandelt sich der extrem steile Küstenwanderweg in eine Schlammwüste - kleine Bäche werden zu reißenden Flüssen. Und schon der Einkauf der Camping-Utensilien wird zur Nervenschlacht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Willkommen bei den Reimanns
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reise, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins