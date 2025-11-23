Traum vom Neuanfang auf Barbados oder Luftnummer?Jetzt ohne Werbung streamen
Folge 8: Traum vom Neuanfang auf Barbados oder Luftnummer?
88 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 6
Konny und Manu wagen einen Neuanfang auf Barbados. Ein Anruf des Maklers verspricht Gutes für ihr Traumhaus, doch bald wittern die beiden Betrug. Währenddessen laufen die Vorbereitungen für Konnys Überraschungsparty in Hamburg auf Hochtouren ...
Genre:Reality, Reise, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
