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WWE Rivals

Brock Lesnar vs. Roman Reigns

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 01.05.2026
Brock Lesnar vs. Roman Reigns

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WWE Rivals

Folge 10: Brock Lesnar vs. Roman Reigns

43 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Die Rivalität zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns ist eine der am längsten andauernden Fehden in der Geschichte des WWE. Im Laufe der Zeit liefern sich die beiden Athleten spektakuläre Kämpfe, die ihre Fans begeistern. Freddie Prinze jr., Kevin Owens, Johnny Gargano, Renee Paquette und John Bradshaw Layfield sprechen über die legendäre Auseinandersetzung.

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